/689194/وصول-بعثة-منتخب-مصر-إلى-القاهرة-بعد-الخسارة-من-السنغال

وصلت بعثة منتخب مصر إلي مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، الوطني قادمة من العاصمة السنغالية داكار، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1 عقب نهاية الوقت الأصلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مصر ضد السنغال

وبدأ بعدها منتخب مصر في استعاده الأداء بعد الارتباك في أول 10 دقائق، واُصيب رامي ربيعه ولم يستطيع استكمال المباراة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.

واستمر منتخب السنغالي في الضغط على فترات، ولكن دون تشكيل أي خطورة حقيقة، بينما منتخب مصر اعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تصل أي كرات منها لمرمى ميندي.

واُصيب عمر جابر في الدقيقة 36 بعد تدخل عنيف من لاعب السنغال، ليخرج عمر جابر ويدخل إمام عاشور بدلاً منه.

لينتهي الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف نظيف، وسط عدم ظهور هجومي لمنتخب مصر.

ومع بداية الشوط الثاني استقر أداء منتخب مصر عن الشوط الأول، وسيطر لاعبوا الفراعنة على اللقاء بشكل نسبي، وكانت بعض الكرات في وسط الملعب بين الفريقين.

وفي الدقيقة 69 أجرى كيروش 3 تغييرات مرة واحدة بدخول مصطفى محمود وأحمد سيد زيزو ودونجا بدلاً من عمر مرموش وتريزيجيه ومحمد النني.

منتخب مصر يهدد

وهدد منتخب مصر مرمى السنغال بعد اجاء التغييرات عن طريق زيزو برأسية جاءت بجوار العارضة، بعد عرضية متقنة من محمد صلاح.

وفي الدقيقة 75 هدد زيزو مرة أخرى مرمى السنغال في اخطر فرص منتخب مصر، بعد راوغ مدافعي السنغال من الجهة اليسرى ثم سدد الكرة لتخرج بجوار القائم.

وهدد السنغال مرمى منتخب مصر في أخطر فرص المباراة بعدما أنفردد إسماعيل سار بمرمى الشناوي ووضع الكرة خارج المرمى.