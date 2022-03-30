/689192/محافظ-المنوفية-يستقبل-نائب-وزير-الإتصالات-لبحث-تنفيذ-مستهدفات-استراتيجية-مصر-الرقمية

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، اليوم الاربعاء، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى والوفد المرافق لها، وذلك في إطار جهود تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة للإرتقاء بمستوى الأداء الحكومى وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

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واكد محافظ المنوفية، على أهمية منظومة التحول الرقمى بما يضمن تطوير الجهاز الإدارى للدولة من خلال استخدام التقنيات المتطورة للمساهمة في تحسين إدارة موارد الدولة والأداء الحكومى للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن يتوافق مع محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030.

تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لآليات العمل بالمنظومة

وأضاف المحافظ أنه حريص على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لآليات العمل بالمنظومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظة لحصولهم على الخدمات الحكومية بشكل أسهل ومميكن وبصورة مميزة.

و تم مناقشة واستعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة العاملين والمواطنين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها، وناقش اللقاء برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل.

من جانبها أكدت نائب وزير الإتصالات أن الوزارة تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج، يتعامل رقمياً في كافة المجالات وذلك من خلال تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتحسين الخدمات الرقمية بالجهات الحكومية وتوفير الدعم لمتخذى القرار.

رؤية وخطة التطوير المؤسسى الرقمي في إطار إستراتيجية مصر

ومن المقرر أن يتم عقد ورشة عمل بديوان عام المحافظة باستعراض رؤية وخطة التطوير المؤسسى الرقمي في إطار إستراتيجية مصر الرقمية، كما يتم تفقد قاعة التدريب النمطى لبرنامج التحول الرقمى بمركز الأزمات بالديوان العام وكذا فعاليات التدريب النمطى بمركز الدراسات الوطنية، وتسليم شهادات برنامج أساسيات التحول الرقمى والموظف الحكومى المحترف وشهادات برنامج السلوك التكنولوجى.