تحويلات مرورية بمحور التسعين الجنوبى (خريطة المسار)

ويأتى ذلك تزامنا مع تنفيذ أعمال تحويل ميل الطريق بمحور التسعين الجنوبى بالوصلة من مدخل الشويفات وحتى شارع عمر بن عبدالعزيز، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمحور التسعين الجنوبى بالوصلة من مدخل الشويفات وحتى شارع عمر بن عبدالعزيز.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ أعمال الغلق بالاتجاه القادم من كوبرى المشير تجاه ميدان الماونت فيو فى مدة زمنية (30 ساعة) اعتبارا من الساعة 12 صباحا (بعد منتصف الليل) غدا الخميس وحتى الساعة 6 صباحا يوم السبت المقبل.
وأوضحت الإدارة أن القادم من كوبرى المشير تجاه ميدان الماونت فيو يسلك يمينا مدخل الشويفات (شارع الأمل) فيسارا شارع إخناتون من ميدان إخناتون فيسارا محور 79 من ميدان الحمد فيسارا شارع عمر بن عبدالعزيز من ميدان مصطفى البغدادى تجاه محور التسعين الجنوبى مرة أخرى.
وتقوم الإدارة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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