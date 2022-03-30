نحو الجمهورية الجديدة.. مايا مرسى تستعرض جهود مصر خلال جائحة كورونا (صور)

جدة - نرمين السيد - واكدت الدكتورة مايا مرسى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وأشارت إلى جهود مصر خلال جائحة فيروس كورونا، حيث كانت مصر هى الدولة الأولى على مستوى العالم التى أصدرت سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة فى ظل فيروس كورونا، ومصر أيضا هى الدولة الأولى على مستوى العالم التى تصدر آلية رصد تتابع للسياسات والقرارات والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة التى تتخذها الدولة فى ظل انتشار فيروس كورونا، وتتابع عملية التطبيق لتلك السياسات.. لافتة الى انه تم اطلاق خمس إصدارات من الرصد حتى يناير 2021 واتخاذ أكثر من 165 اجراء احترازى ضد الجائحة مستجيب لاحتياجات المرأة.

وقد أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وهيئة الأمم المتحده للمرأة برنامج تعقب الاستجابة العالمى 19-COVID، الذى أشار إلى أن مصر هى الدولة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية التى تتخذ تدابير تراعى النوع الاجتماعى، وقد اعتمدت. "الجمعية العامة" للأمم المتحدة بالإجماع قرار مصرى بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير فيروس كورونا على النساء والفتيات.

وفيما يتعلق بقضية تغير المناخ، أكدت الدكتورة مايا مرسى أن أعمال الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالامم المتحدة تناولت هذا العام موضوع " تمكين المرأة وتغير المناخ "، واوضحت أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية فى هذه التداعيات.. حيث لا تزيد مساهمتها فى الانبعاثات الحرارية العالمية عن0.6% وفقا للاحصائيات.

وأضافت أن العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بتغير المناخ ارتباطا وثيقا، حيث تتأثر الخدمات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بعواقب تغير المناخ وتواجه النساء عقبات فى الحصول عليها، بالإضافة إلى العواقب الصحية الناجمة عن تغير المناخ والتى تؤثر على صحة المرأة بأشكال مختلفة (الصحة الجسدية والنفسية)، وكذلك امكانية الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية التى تتأثر بعواقب تغير المناخ.

وأضافت رئيسة المجلس الى أن وصول النساء والفتيات المحدود إلى الموارد والتحكم فيها (بما فى ذلك التعليم) يعود إلى صعوبة وصولهن الى المعلومات حول أساليب التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والحلول والخدمات الذكية فى دولنا، ويؤدى هذا أيضا إلى انخفاض فرص المرأة فى إطار الانتقال العادل "للاقتصاد الأخضر" والتمكين الاقتصادى.

واشارت الى أن هناك فئات معينة من النساء تواجه عواقب معقدة لتغير المناخ، مثل النساء ذوات الإعاقة، والنساء الريفيات، والنساء اللائى يعشن فى المناطق الجغرافية الاكثر تأثرا مثل المناطق الساحلية، والنساء العاملات فى مختلف القطاعات.

واوضحت الدكتورة مايا مرسى أن المرأة ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎمل مع مختلف جوانب التغير المناخى.

واستعرضت الطرح الدولى لرؤية مصر لموضوع المراة والبيئة وتغير المناخ، والذى يرتكز على 7 ركائز أساسية هى العمل على أساليب تراعى احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حده تداعيات التغير المناخى، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئى العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق فى اطار اهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئى على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكى بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز انتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة،البيئة،وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخى.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن مؤتمر المناخ المزمع عقده فى نهايه العام الجارى فى شرم الشيخ سيتضمن محور خاص بتمكين المرأة والوصول لتغير عادل للمرأة فى سبيل الاتجاه للاقتصاد الأخضر.

حضر المؤتمر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى،، والدكتور ستيفن دافيسون نائب مدير كامبريدج زيرو، قائد التعاون الدولى فى شبكة الجامعات COP26، والدكتور ايهاب عبد الرحمن الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة، والدكتور هشام العسكرى أستاذ الاستشعار عن بعد بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من العمداء وأعضاء هيئة التدريس.