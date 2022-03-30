عاجل- زيادة مكافآت المعلمين بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارا بزيادة أيام المكافأة للعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ومشرفى التقدير لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية".





جاء القرار بعد تعدد الشكاوى الواردة من المديريات التعليمية بسبب قلة المستحقات المالية التى يتقاضاها هؤلاء المعلمين، نتيجة ثبات أساسى راتبهم على 30 يونيو 2014، والصرف بواقع 5%، الأمر الذى أدى إلى عزوف الأعضاء عن العمل بلجان الإدارة والنظام والمراقبة.

وقرر وزير التربية والتعليم الآتى:

1) رفع قيمة المكافأة الخاصة بالريس العام ورؤساء ووكلاء وأعضاء ومساعدين والخدمات المعاونة، بلجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، والمهنية، والفئات الخاصة، لتصبح لكل لجنة 75 يومًا عن امتحانات الفصل الدراسى الأول، و100 يوم عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى، و75 يومًا عن امتحانات الدور الثانى، بنفس قواعد الصرف وبواقع 5% من الراتب الأساسى من داخل ميزانية المديرية التعليمية، مع ضرورة مراعاة عدم الجمع بين أكثر من لجنة.

2) رفع قيمة المكافأة الخاصة بمشرف التقدير لتصبح 30 يوما، عن امتحانات الفصل الدراسى الأول، و30 يوما عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى، 30 يوما عن امتحانات الدور الثانى، بنفس قواعد الصرف وبواقع 5% من الراتب الأساسى من داخل ميزانية المديرية.

3) رفع القيمة المالية لمراجعة كراسات إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى لتصبح 25 جنيهًا للمادة بدلاً من 20 جنيه للمادة، لتتناسب مع أسعار الأوراق والأحبار المستخدمة، دون المساس بنسب التوزيع الخاصة بتلك المستحقات.

4) يستمر العمل بمعدلات تشكيل لجان الإدارة والنظام والمراقبة الواردة بالقرار الوزارى رقم 365 لسنة 1999 بشأن مكافأة الامتحانات العامة وتحرير الشهادات بوزارة التربية والتعليم.