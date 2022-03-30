محافظ القاهرة يوزع 30 ألف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية بحى السلام

جدة - نرمين السيد - وزع خالد عبدالعال محافظ القاهرة، 30 ألف كرتونة تحوى السلع الأساسية على الأسر الأولى بالرعاية بحى السلام أول ضمن مبادرة محافظة القاهرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتوزيع 500 ألف كرتونة "هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى" للمواطنين.





رافق المحافظ إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأحمد عبدالرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وعز فرغل رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم زيادة عدد الكراتين التى سيتم توزيعها إلى 500 ألف كرتونة للوصول لأكبر عدد من المواطنين.

وقال محافظ القاهرة، إنه يتم توزيع هدية الرئيس فى كافة أحياء العاصمة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة والتى تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى دعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين.