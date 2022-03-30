/689190/تحرير-41-محضر-خلال-حملات-تفتيشية-على-الأسواق-والمخابز-بدمياط

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة المهندس علي العزازي، وكيل وزارة التموين بدمياط، اليوم الاربعاء، من حملاتها الموسعة على الاسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية استعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتي أسفرت عن تحرير 41 محضر، عبارة عن رصد مخالفات متنوعة.

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وكشف بيان أصدرته مديرية التموين بدمياط، اليوم ، أنه تم تحرير 2 محضر لمخبز إنتج خبز ناقص الوزن، تحرير 1 محضر لمخبز إنتج خبز غير مطابق للمواصفات، تحرير 1 محضر لمستودع غاز بدون إعلان للأسعار، تحرير 3 محاضر لعرض لحوم مكشوفة، تحرير 3 محاضر، لعدم إعلان عن مخزن، تحرير 16 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالأسواق، تحرير 14 محضر لعدم استخراج شهادة صحية، تحرير 1محضر غش تجاري، لعرض سلع عير مطابقة للمواصفات.

المديرية مستمرة في مراقبة الأسواق والمخابز

وقال المهندس علي العزازي، وكيل وزارة التموين بدمياط، إن المديرية مستمرة في مراقبة الأسواق والمخابز، من خلال حملات موسعة في جميع أنحاء دمياط، وذلك حرصا على استقرار الأسعار، ومحاربة الجشع والاحتكار بجميع أنواع.