/689187/محافظ-المنيا-يستقبل-السفير-البريطاني-لدعم-العلاقات-الثنائية-وتعزيز-التعاون-بين-الجانبين

المنيا - صهيب الحمزاوي استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاربعاء، جاريت بايلي، سفير دولة إنجلترا بالقاهرة، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الثقافات والخبرات في شتى المجالات المختلف.

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واوضح المحافظ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واجهت العديد من التحديات خلال الفترات السابقة ويأتي في مقدمتها جائحة كورونا، حيث اتخذت الدولة العديد من المبادرات والإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الجائحة وتخفيف آثارها الصحية والاقتصادية على المواطن المصري.

أول باحث مصري من أبناء جامعة المنيا والصعيد يحصل على الجائزة

حضر اللقاء الدكتور ماركو يوسف المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة المنيا، الحاصل على جائزة "نيوتن مشرفة 2020" كأول باحث مصري من أبناء جامعة المنيا والصعيد يحصل على الجائزة، وذلك عن مشروعه حول "البيئة الميكروية للكبد - محرك لسرطان الخلايا الكبدية.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأوضح المحافظ، إلى أن صعيد مصر بشكل عام والمنيا بشكل خاص، حازت على اهتمام ودعم الدولة المصرية من خلال تحقيق التنمية الشاملة بعدد من القطاعات، بالإضافة إلى أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري، بما يساهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة

وأشار المحافظ على أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية، تعمل على إنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا، إلى خريطة السياحة العالمية، حيث تحظى المنيا بمناطق سياحية تضم 4 عصور تاريخية ، معرباً عن سعادته بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الطرفين في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع مصر في مجال التعليم من خلال الجامعات البريطانية، والمنح التي تقدمها الجامعات البريطانية للشباب المصري.