/689186/توافد-الأطباء-البيطريين-علي-التصويت-في-انتخابات-مجلس-النقابة-العامة
أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجلس نقابة قنا الفرعية لعام 2022، صباح اليوم الأربعاء، فتح باب التصويت الانتخابات على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن تستمر حتى السادسة مساء.
دوت الخليج
وقالت اللجنة أن كافة عمليات التصويت تتم تحت إشراف قضائى كامل، حيث يشارك 40 مستشار من النيابة الإدارية باللجان الفرعية بالمحافظات، و5 مستشارين باللجنة العامة، بالإضافة إلى 45 موظف من النيابة الإدارية لمعاونة المستشارين، فى إجمالى 40 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، ولجنة عامة واحدة بمقر النقابة العامة للتصويت.
استقرار عمليات التصويت بكافة اللجان على مستوى الجمهورية
وأضافت اللجنة إلى استقرار عمليات التصويت بكافة اللجان على مستوى الجمهورية، لافته إلى استمرار التصويت حتى السادسة من مساء اليوم.
الإلتزام بعدم وجود دعاية انتخابية بكافة أشكالها داخل مقار الاقتراع
واوضحت اللجنة على ضرورة الإلتزام بعدم وجود دعاية انتخابية بكافة أشكالها داخل مقار الاقتراع، وارتداء الكمامة وتطبيق الاجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أنه يسمح للمرشحين بالمرورعلى اللجان الفرعية، ومتابعة عملية الفرز، وللمرشح أن ينيب عنه في كل أو بعض تلك الاجراءات مندوبا عنه، على أن يكون من المقيدين بكشوف الناخبين بالمحافظة، بموجب تفويض معتمد من اللجنة العليا، على أن يقتصر دوره فقط على الرقابة والمتابعة دون التدخل في سير العملية الانتخابية.
كما شددت على ضرورة سداد الأطباء البيطريين لاشتراكات النقابة حتى نهاية عام 2021، للمشاركة بالتصويت، ويسمح للعضو غير المسدد للاشتراكات بالتصويت بموجب تقديم إيصال سداد من خلال خدمة «فورى» مبين به بيانات سداد الاشتراك.
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