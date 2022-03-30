/689184/النائب-أيمن-محسب-يطالب-بالتوسع-في-إنشاء-مدارس-التمريض-وخفض-تنسيق-القبول-بها-لسد-عجز-الأطقم-الطبية

تقدم النائب الوفدي أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، باقتراح برغبة، بشأن التوسع في إنشاء مدارس التمريض بنظام الخمس سنوات، وخفض تنسيق الالتحاق بها.

دوت الخليج

وأوضح محسب، أن العالم يواجه عجزاً في العاملين بالتمريض، حيث أعلن المجلس الدولي للتمريض أن حجم العجز سيصل إلى 13 مليون ممرض وممرضة بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن مصر من الدول المتأثرة بالعجز في أطقم التمريض.

النائب أيمن محسب يطالب بالتوسع في إنشاء مدارس التمريض

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حجم العجز في أطقم التمريض وصل إلى 12% ، حيث بلغ عدد العاملين في مهنة التمريض «132381»، وبذلك يكون 203 ممرض لكل عشرة آلاف مواطن تقريبا وهي أقل من الحد الأدنى الواجب توافره والمحدد من قبل منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن وجود أزمة في توزيع أطقم التمريض في المحافظات، ففي الوقت الذي يوجد فيه فائض بمحافظات جنوب سيناء وصل إلي 250% أي 78 ممرضة لكل عشرة آلاف مواطن، وفي شمال سيناء 38 ودمياط 33 ومطروح 29 لكل عشرة الاف مواطن، تعاني محافظات أخري من العجز الشديد، وصل إلي 80%، في سوهاج 8 ممرضات فقط لكل عشرة آلاف مواطن ويرتفع عددهم في أسيوط إلي 21، وهذا طبقا لدراسة رسمية.

وأكد محسب، أن استمرار العجز وسوء توزيع أطقم التمريض، قد يهدد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مستقبلا، مطالبا بالتوسع في إنشاء مدارس التمريض بنظام الخمس سنوات.

وشدد محسب، على ضرورة تغيير مفهوم وثقافة حصر عمل التمريض على الفتيات فقط، والتوسع في إنشاء مدارس للبنين ، مطالبا بخفض تنسيق القبول بمدارس التمريض، حتى يتاح لأكبر عدد ممكن من الطلاب الالتحاق بها، وسد العجز خلال السنوات المقبلة.