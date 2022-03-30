/689181/رئيس-الشيوخ-يهنىء-الرئيس-السيسى-بمناسبة-حلول-شهر-رمضان- المبارك

دوت الخليج

وقال عبدالرازق، في نص برقيته: يطيب لي باسمى و أعضاء مجلس الشيوخ أن نتقدم إلى فخامتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والعافية و على مصرنا الغالية بكل خير.

رئيس الشيوخ يهنىء الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

و تابع رئيس مجلس الشيوخ: لعلنا نستلهم ما في هذا الشهر الفضيل من نفحات طيبة لما اختصه الله سبحانه و تعالى لتعظيم ركن من أركان الإسلام و الذي يدعونا فيه إلى العمل و العبادة معاً، وإذ ننتهز هذه المناسبة المباركة لنجدد العهد لفخامتكم والعمل على استمرار مسيرة الإنجازات التي تتحقق على أيديكم، ونؤكد مواصلة عزمنا على خدمة شعب مصر الوفي وتحقيق مزيد من النجاح والازدهار.

واستكمل المستشار عبدالوهاي عبدالرازق: راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على بلدنا العزيز بمزيد من الخير والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.