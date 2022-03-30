/689174/البرلمان-يحيل-22-إقتراح-برغبة-مقدم-من-نواب-مستقبل-وطن-للحكومة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامةل للبرلمان اليوم، 22 إقتراح برغبة مقدمة من أعضاء المجلس عن حزب مستقبل وطن، بشأن عدد من الخدمات فى البني التحتية والصرف الصحي، وأنشاء مدارس، ورفع كفاءة طرق وكباري، وإحلال وتجديد مستشفيات، للحكومة لإتخاذ اللازم بشأنها.

دوت الخليج

البرلمان يحيل 22 إقتراح برغبة مقدم من نواب« مستقبل وطن» للحكومة

يأتي ذلك في إطار حرص أعضاء حزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على تفعيل دورهم المجتمعي، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال تقديم حزمة من الخدمات، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

وجاءت الاقتراحات كالتالي:

1. العضو محمد حمدي دسوقي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي، بشأن صدور قرار بتنظيم مهنة التمريض والتدليك الطبي ذات الارتباط بمهنة الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي فى صرف المكافأة الشهرية خلال فترة الامتياز.

2- العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن التعاقد أو تثبيت مشرفي القسم الداخلي بمدارس التربية الخاصة المسئولين عن التلاميذ ذوي الإعاقة.

3- العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن تحويل عيادة الجزام الكائنة بجوار مستشفى الحميات بحي السادات إلى مركز حضري – محافظة أسيوط. 27.

4-محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء مركز لفحص المقبلين على الزواج بقرية منقباد – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

5- العضو محمود حمدى أبو الخير، وكيل لجنة الصحة، بشأن إنشاء مدرسة بقرية الغابات بمركز البلينا – محافظة سوهاج.

6. العضو هشام سعيد الجاهل، بشأن إدراج مناهج للصحة الأسرية ضمن المنظومة المتطورة للتعليم الثانوي.

7. العضو حامد جلال جهجه، اسكان بشأن إنشاء مبنى إداري ومقر للبنك الزراعي بقرية دمرو مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

10. العضو ناصر عثمان محمد، التشريعية بشأن استكمال توصيل الصرف الصحي بالقرى التابعة لمدينة البداري- محافظة أسيوط.

12. العضو أحمد إسماعيل، دفاع لنواب شأن تعلية قدرة خطوط شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي بمدينة ميدو التابعة لحى السلام أول- محافظة القاهرة.

15. العضوهشام سعيد الجاهل، بشأن إنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي بقرية التفتيش- الغابشة- مركز رشيد- محافظة البحيرة، على مساحة أرض تابعة لهيئة الأوقاف.

16. العضو يونس عبد الرازق، اشكان شأن توصيل خدمة الصرف الصحي لقرى الساحل البحري- مركز البرلس- محافظة كفر الشيخ.

17- العضوسامح فتحى حبيب، الطاقة بشأن إعادة رفع كفاءة الطريق الذي يربط مدينة بسيون بالطريق الزراعي مصر إسكندرية – محافظة الغربية.

18- العضو محمد نجيب خالد، بشأن رصف طريق ترعة المراح زمام مركز الجمالية بدءً من الهيشة حتى ترعة السلام – محافظة الدقهلية.

19- العضو محمد نجيب خالد، عضو لجنة الخطة والموازنة، بشأن تطوير العشوائيات بمدينة الجمالية – محافظة الدقهلية.

20 العضو مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة، بشأن إحلال وتجديد وتطوير مستشفى بهتيم المركزي – مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

21- العضو سامى كامل، بشأن توريد وتركيب وحدة مناظير لأمراض الكلى بمستشفى بئر العبد المركزي- مركز ومدينة بئر العبد– محافظة شمال سيناء.

22- العضو فضية سالم، عضو لجنة الشئون العربية، بشأن توفير جميع الأجهزة والأطباء المتخصصين للمركز الحضري مدينة نويبع- محافظة جنوب سيناء.