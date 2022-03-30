/689173/لتوفير-السلع-الغذائية-للمواطنين-افتتاح-معرض-أهلا-رمضان-بأسعار-مخفضة-بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاربعاء، عن افتتاح معرض "اهلا رمضان" بمركز ديرمواس جنوب المحافظة، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، مشددا على ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتوفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية، لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

دوت الخليج وأشار القاضي الى أنه يتم عرض منتجات رمضان بمختلف مراكز المحافظة، من خلال إقامة 10 معارض "اهلا رمضان" بجميع المراكز. توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين و افتتح عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس معرض "اهلا رمضان" ، والذي يقام بسور الوحدة المحلية بطريق مصر أسوان بجوار النصب التذكاري ، وأكد رئيس المدينة على حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين من خلال المنافذ المختلفة. التنسيق الدائم بين مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية كما وجه محافظ المنيا بالتنسيق الدائم بين مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية والرقابة على الأسعار، بالتوازي مع تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لرصد محتكري السلع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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