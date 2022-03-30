/689168/مدحت-العدل-رئيس-اللجنة-العليا-لجمعية-الساسيرو-تعرف-على-باقي-الأعضاء

عقد الدكتور والكاتب مدحت العدل أول إجتماع لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»، بعد الإنتخابات التي تمت مؤخرًا لاختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية، لانتقاء هيئة المكتب، رؤساء اللجان المنبثقة وأعضائها.

دوت الخليج يرد لكم إجتماع جميعة المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيرو

حضور إجتماع جميعية المؤلفين والملحنين الأول بعد إنتخابات مجلس الإدارة

حضر الإجتماع الأول لجمعية الساسيرو في مقر الجميعة في وسط البلد، عدد من أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم: الشعراء الشعراء فوزي إبراهيم، وعمر الجبيلي ومحمود عبد العزيز، ومصطفى مرسي ، ومحي حوار، إلى جانب الملحنين حسن إش إش، حسن دنيا، وماجد عرابي، وشريف حمدان، ومصطفى عوض، وذلك برئاسة الدكتور والسناريست مدحت العدل رئيس المجلس.

نتائج إجتماع مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين

أُختير عدد من المناصب الإدارية داخل جميعة المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية خلال الإجتماع، وجاءوا كالآتي، الشاعر عمر الجبيلي نائبًا لرئيس الساسيرو مدحت العدل، الشاعر فوزي إبراهيم أمينًا عامًا لجمعية الساسيرو بالتزكية، الشاعر محمود عبد العزيز نائبًا للأمين العام، الملحن ماجد عرابي أمينًا لصندوق الجمعية بالتزكية.

اللجان المنبثقة في جميعة الساسيرو

كما تم تعيين اللجان المنبثقة في جمعية الساسيرو، حيث ترأس لجنة الرعاية الملحن حسن دنيا، وأعوانه كلّ من الشاعر محمود عبد العزيز والملحن ماجد عرابي، ويترأس لجنة القيد الشاعر محي حوار، كما شملت عضوية هذه اللجان كلّ من الملحن حسن دنيا والملحن شريف حمدان ، أما عن لجنة التنظيمات الشاعر مصطفى مرسي، ومن أعضاء لجنة التنظيمات كلّ من الملحن حسن إش إش والملحن ماجد عرابي.

وسيترأس لجنة التحديث الملحن مصطفى، ومعاونيه في مهام هذا المنظب الملحن حسن إش إش والملحن شريف حمدان، أما لجنة تنمية الموارد فالمسؤل عنها هو الملحن حسن إش إش، ويعاونه في أداء مهامها الملحن حسن دنيا والشاعر عمر الجبيلي، كما يترأس الشاعر محمود عبد العزيز لجنة العلاقات العامة والإعلام، والشاعر فوزي إبراهيم والشاعر عمر الجبيلي تم تعينهما كمعاونين له.

وهذا هو التشكيل النهائي للجان التنفيذية في جميعةي المؤلفين والملحنين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، تحت رأسة الدكتور مدحت العدل.