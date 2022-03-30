/689167/بعثة-ساجرادا-الأنجولي-تصل-القاهرة-استعدادا-لمواجهة-الزمالك

وصلت بعثة فريق ساجرادا الأنجولي إلى مطار القاهرة اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواجه الزمالك فريق ساجرادا الأنجولي في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

يتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يحتل فيها المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، من أصل خمس جولات خاضها الفريق، لم يحقق فيها الفوز وخسر في مبارتين وتعادل في ثلاثة.

خروج الزمالك للمرة الثانية على التوالي بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، جعلت مجلس الإدارة تبحث وتأتي بالمدير الفني الأسبق للفريق فيريرا، والذي سبق وتولى قيادة القلعة البيضاء في موسم 2014/2015.

جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك

قاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب الزمالك في مطلع الشهر الجاري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تراجع مستوى ونتائج أبناء ميت عقبة في مختلف البطولات، والتي جاءت بالتحديد بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثية في الجولة الثالثة من المجموعة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بترو أتليتيكو الأنجولي والزمالك، في لقاء الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الثالثة في المجموعة الرابعة، ويحتل المركز الثالث، فيما يحتل سجرادا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيده.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يخوض فريق بيراميدز ضد الزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

تقام مباراة المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

تقام مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل على ستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

يخوض فريق ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.