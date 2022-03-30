وزير الداخلية يرسل برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.. جاء بها:-

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم يُشرفنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة .. سائلين المولى جلت قدرته أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد، يَهلُ علينا هذا الشهر الكريم فى كل عام لتتجلى فيه فيوض من البركات ولترتقى فيه الأنفس بذكر الرحَمن، واليوم يَطُل علينا وقد بلغت مسيرة العمل الوطنى مدارج متميزة فى التنمية، وهى تواصل سعيها نحو مستقبل مفعم بالأمن والإزدهار لشعب مصر العظيم .

سيادة الرئيس لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة فبادلتك الأمة المصرية تقديراً ووفاءً ، ونحن فى هيئة الشرطة على عهدنا نمضى بقيادتكم بعزيمة لا تلين، لتأمين مسيرة أمتنا لتحصد ثمار التنمية والرخاء ..وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى "رئيس مجلس النواب" .. جاء بها :

يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم والوكلاء ولجميع السادة أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .. ونحن إذ نستقبل هذا الشهر الكريم نستوحى من نفحاته العزم الأكيد لمواصلة التعاون والتكامل بين أركان الدولة المصرية العريقة لمواجهة التحديات والإنتصار لإرادة الشعب المصرى العظيم فى معارك التنمية والإزدهار والرخاء ..حفظ الله مصرنا الغالية.. وهيأ لها مزيداً من الرفعة والتقدم والنماء ..وكـل عــام وسيادتكم بخــير،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ" .. جاء بها :

بمناســبة قرب حلول شهر رمضان الكريم يُشرفنى أن اُعــرب لسـيادتكم عن أصـدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسـداد .. إننا إذ نستعد لإستقبال شهرٌ كريم ونترقب ما إختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية.. نستمد منها دافعاً على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى والبذل.. من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والرخاء .. مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى آمان ورفعة وإزدهار .. حفــظ الله مصـــر واحةً للخير والأمان..وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء" .. جاء بها :

بمشاعر يملؤها الإعتزاز والتقدير لشخصكم الكريم أتشرف وهيئة الشرطة أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .. داعياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد وأن يُعيد علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية هذه الأيام الكريمة ونفحاتها الروحانية باليمن والخير والبركات ..وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر..جاء بها :-

أتوجه لفضيلتكم بخالص التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم .. راجين المولى جلت قدرته أن يعيد علينا هذا الشهر العظيم بالخير واليمن والبركات .. وليبقى أزهرنا الشريف لعصور عــــديدة ولأزمنة مـــديدة حصناً منيعاً لتأمين تراث وحاضر ومستقبل الأمة الإسلامية .. يحمل فى ضميره قيم الإعتدال والسماحة والوسطية ..وكل عـــام وفضيلتكم بخـــــير،،

كما بعث اوزير الداخلية - برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى".. جاء بها :

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .. أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. تستقبل الأمة الإسلامية هذه المناسبة المباركة فى كل عام .. والتى تتعطر فيها القلوب بمواصلة ذكرى المولى جل فى علاه .. وترتقى فيها الأنفس وتبتعد عما سواه .. ونحن إذ نرجو أن تكون هذه القيم دافعاً لنا للمزيد من العطاء والتكاتف والفداء .. لنبتهل للمولى جلت قدرته أن يُعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات .. عاشت قواتنا المسلحة مهداً للبطولات وعريناً للأبطال .. وحفظ الله مصــر واحـــةً للخير والأمان ..وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير،،

كما بعث وزير الداخلية رقية تهنئة إلى الفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" .. جاء بها :-

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. مبتهلين إلى المولى جل وعلا أن يجعله شهر خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا المصرى العظيم .. وسائر شعوب أمتنا العربية والإسلامية .. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان ..وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة " وزير الأوقاف" .. جاء بها :-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. وإننا إذ نعتز بهذا الشهر الفضيل الذى تتجسد فيه قيم الصبر والمثابرة والعطاء فإننا ندعو المولى جل فى علاه أن يجعله شهراً مباركاً على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلاميــــــة ..وكل عـــــــام وسيادتكم بخـــــير،،

كما بعث الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية".. جاء بها :-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لشخصكم الكريم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. داعياً المولى القدير أن يعُيد على فضيلتكم هذه المناسبة الكريمة .. بموفور الصحة ودوام التوفيق .. وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من الخير واليمن والبركات إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير ..وكل عـــــــام وفضيلتكم بخـــــير،،

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. جاء بها:-

بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميع الإخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.. إننا إذ نستعد لإستقبال هذا الشهر الكريم والذى إختصه المولى عز وجل بالرحمة وحُسن الثواب .. ونستمد من فضائله قيم سامية تكون لنا دافعاً على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى .. فداءً للوطن ودعماً لمسيرته نحو التنمية والرخاء مبتهلين إليه جل وعلا .. أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة العربية والإسلامية فى أمان ورفعة وإزدهار ..وكل عــــــام وأنتــم جميعــــاً بخــــــير،.