وزير التعليم العالي يرأس اجتماع الهيئة القومية للاستشعار من البُعد

ترأس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. محمد بيومي زهران رئيس الهيئة، والسادة أعضاء المجلس من داخل الهيئة ومن خارجها، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير الدور الهام الذي تلعبه مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجيا، خاصة الهيئة القومية للاستشعار من البُعد في تحقيق التنمية المستدامة لمصر وفق رؤيتها 2030، من خلال ما تملكه من خبرات وإمكانيات مادية وبشرية، تُسهم في معالجة المشكلات والقضايا التنموية التي تعيشها بلادنا، وتقدم لها الحلول المناسبة.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس المستجدات الخاصة بمبنى الهيئة الجديد، المُقام على مساحة 4000 متر مربع؛ لتطوير الشعب العلمية، وإنشاء معامل متخصصة، والتوسع في التدريب وبناء الإنسان المصري، وتوطين تكنولوجيا الاستشعار من البُعد، وكذلك آخر التطورات حول إنشاء شركة مملوكة للهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، تحت مسمى (الشركة المصرية لخدمات تقنيات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء) للاستفادة من إمكانيات الهيئة في خدمة البحث العلمي والمجتمع.

وطالب الوزير بضرورة أن تقوم هذه الشركة بتعظيم دور البحث العلمي في تنمية الصناعة المصرية، وتقديم خدمات بحثية لمختلف الجهات والهيئات في المجتمع.

كما ناقش المجلس أيضًا مقترح إنشاء حاضنة تكنولوجية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء؛ بهدف تعظيم المردود الاقتصادي لمخرجات البحث العلمي، وإنشاء شركات ناشئة، وربط المشاريع بالأسواق المستهدفة، وتوطين تكنولوجيا الاستشعار من البُعد، وتدريب رواد الأعمال، وتوفير الإرشاد الفني والتقني للمشروعات، بالإضافة إلى مناقشة أهم مجالات عمل الحاضنة، ومنها: علوم الفضاء والدراسات الإستراتيجية، التدريب العلمي، التصوير الجوي والطيران، استقبال وتحليل البيانات، الزراعة والتربة وعلوم البحار، الجيولوجيا والثروة المعدنية، التطبيقات الهندسية والمياه.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بترقية وتعيين أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم، وكذا متابعة تنفيذ التكليفات السابقة الخاصة بالمشروعات التي تنفذها الهيئة.

ووافق المجلس على تكليف د. غادة عطا يوسف الأستاذ الباحث المساعد بقسم النشر العلمي بشعبة التدريب للقيام بمهام تسيير أعمال نائب رئيس الهيئة لريادة الأعمال وخدمة المجتمع لمدة عام، وذلك فى ضوء أحكام لائحة المركز القومي للبحوث الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 410 لسنة 2021 والمعمول بها في الهيئة.

وخلال الاجتماع، قدم د. محمد زهران عرضًا حول الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022 ومقترح تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة.

كما عرض سيادته مخرجات الهيئة من المعامل الرقمية التي تم تشييدها وافتتاحها منذ ستة أشهر بالهيئة.