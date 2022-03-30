النواب يوافق على قرار رئيس الجمهورية بفرض تدابير فى سيناء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي باغلبية اعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم 130 لسنة 2022 بمد العمل باحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2021 بشأن فرض بعض التدابير كلها أو بعضها فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة اشهر أخرى تبدأ من يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل عام 2022.

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