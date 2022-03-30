المنطقة الغربية العسكرية تستقبل وفدين من ذوى الهمم والأطفال الأيتام (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل اللواء أ ح/محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية وفدا من ذوى الهمم "قادرون باختلاف" ووفدا لأبناء مصر من الأيتام وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل مع أبناء الوطن من ذوى الهمم "قادرون باختلاف"، وتزامنا مع قرب ذكرى مناسبة يوم اليتيم والتى توافق الجمعة الأولى من شهر أبريل.





وتضمنت الزيارة تقديم الموسيقات العسكرية بعض العروض العسكرية المتميزة ترحيبا بالزائرين، كما تم تنظيم جولة تفقدية للوفدين تضمنت زيارة القاعة التاريخية وعدد من المنشآت التابعة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية. كما شاهد الوفدان فيلما وثائقيا تناول تاريخ المنطقة الغربية العسكرية منذ نشأتها وإسهاماتها فى تطوير ودعم القطاع المدنى بالمحافظات التى تقع فى نطاق المسؤولية، كما تم تنظيم فقرة فنية وترفيهية للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم. وعبر أعضاء الوفدين عن سعادتهم بهذه الزيارة وشعورهم بالفخر والاعتزاز لما تقدمه القوات المسلحة من تضحيات فى سبيل رفعة الوطن والحفاظ على ترابه المقدس، فضلا عن إسهاماتها ومشاركاتها لأبناء الوطن بمختلف الفاعليات والمناسبات.

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