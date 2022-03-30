مترو وأوتوبيسات.. مواعيد عمل وسائل النقل فى رمضان (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وأنهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، كل الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الأول والثانى لأيام شهر رمضان لعام 2022، بناءً على تعليمات وتوجيهات المهندس كامل الوزير، وزير النقل.
وأصدر المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام الشهر الكريم مع الاستمرار فى مد ساعات التشغيل بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة، والخط الثانى شبرا الخيمة - المنيب.
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