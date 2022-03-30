/689164/مجلس-النواب-يحيل-اقتراح-النائب-محمد-الجمال-لإنشاء-طريق-دائري-حول-مدينة-طامية-للحكومة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس محمد ثابت الجمال، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس، بشأن إنشاء طريق دائري حول مدينة طامية – محافظة الفيوم للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.

مجلس النواب يحيل اقتراح النائب محمد الجمال لإنشاء طريق دائري حول مدينة طامية للحكومة

دوت الخليج

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان، اليوم ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة ٢٠٢٢، بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س . ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمـع دول الساحل والصحراء (س . ص)، الموقع في القاهرة بتاريخ 4\11\2021.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة إلى تفعيل مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء، كأهـم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء، إضافة إلى جهود مصر لدعم قدرات أشقائها من الدول الأفريقية وتأكيدا على الدور المصري المحوري في محيطها القاري.

وأشار التقرير إلى أنه تم إنشاء المركز لتنسيق جهود الدول الأعضاء للتجمع، وتبادل المعلومات التي تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب وتحقيق رسالة المركز المنشودة لدعم السلم والأمن وتحقيق أهدافه في مواجهة الإرهاب، وتعتبر القيم التي يقوم عليها إنشاء المركز هي التضامن وتوطيد الأخوة بين الشعوب، وضرورة الكفاح الجماعي والفعال ضد الإرهاب، وذلك في ظل تطوير التجمع لأنشطته وفعالياته في عدة مجالات، من بينها التنموي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها، لخدمة المجتمع الإفريقي، بالإضافة إلى المجال الأمني ومكافحة الإرهاب. وقد جاءت بنود الاتفاقية موضحة الإطار القانوني لإنشاء المركز، وكذلك المميزات الممنوحة له والتي توفرها دولة المقر من حيث تمتعه بالشخصية القانونية والأهلية وتوفير جميع خدمات المرافق العامة، والتعهد بحمايته والمحافظة على النظام في المنطقة المجاورة له.