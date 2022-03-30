/689161/محافظ-سوهاج-يوجه-برفع-درجة-استعدادات-القطاعات-والهيئات-الخدمية-لاستقبال-شهر-رمضان

شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الاربعاء، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وكافة الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة ، رفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة؛ لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكداً على المتابعة المستمرة مع كافة الجهات المعنية للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة .

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و وجه المحافظ غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بجميع المراكز والمدن والأحياء للاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والقرى والأحياء، مشددا على أهمية تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات " الصحة، والتموين، والطب البيطري، ومباحث التموين " للمرور على الأسواق والمحال التجارية، وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية .

رفع الاشغالات خاصة في محيط المساجد الكبرى التي ستقام بها صلاة التراويح

كما طالب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة في محيط المساجد الكبرى التي ستقام بها صلاة التراويح في جميع مراكز المحافظة، وكذا مناطق إقامة موائد الرحمن، مشددا على جميع مديري المديريات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بتحقيق الانضباط والالتزام بالإجراءات المتبعة والتواجد الميداني لخدمة المواطنين وحل مشاكلهم .