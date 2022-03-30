/689160/البرلمان-يحيل-اقتراح-أميرة-العادلى-لربط-المستشفيات-المصرية-بقاعدة-بيانات-موحدة-للحكومة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الإقتراح برغبة المقدم من، النائبة أميرة العادلى،عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن مشروع ربط المستشفيات المصرية بقاعدة بيانات موحدة.

دوت الخليج

البرلمان يحيل اقتراح أميرة العادلى، لربط المستشفيات المصرية بقاعدة بيانات موحدة للحكومة

و تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

كما يناقش المجلس في جلسته العامة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.