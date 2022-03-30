/689152/الحكومة-تتقدم-بطلب-لسحب-مشروع-قانون-الضريبة-على-الدخل-من-البرلمان-لمزيد-من-الدراسة

تقدمت الحكومة بطلب إلى مجلس النواب لسحب مشروع قانون الصريبة على الدخل ،وذلك لمزيد من الدراسة .

دوت الخليج

الحكومة تسحب مشروع قانون الضريبة علي الدخل لمزيد من الدراسة بعد رفض البرلمان

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس محبس للنواب ذلك خلال الجلسة العامة ضرورة أخطار اللجان البرلمانية بذلك .

ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

كما يناقش المجلس في جلسته العامة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة ٢٠٢٢، بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س . ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمـع دول الساحل والصحراء (س . ص)، الموقع في القاهرة بتاريخ 4\11\2021.