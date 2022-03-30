/689149/البرلمان-يحيل-37-اقترح-برغبة-للحكومةاليوم

نشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة 37 تقرير من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من :

دوت الخليج

البرلمان يحيل 37 اقترح برغبة للحكومة..اليوم

1. العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن صدور قرار بتنظيم مهنة التمريض والتدليك الطبي ذات الارتباط بمهنة الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي فى صرف المكافأة الشهرية خلال فترة الامتياز.

2. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن التعاقد أو تثبيت مشرفي القسم الداخلي بمدارس التربية الخاصة المسئولين عن التلاميذ ذوي الإعاقة.

3. العضو زينب السلايمى، بشأن توفير مقر لكلية الخدمة الاجتماعية والتنمية الريفية بمركز إسنا محافظة الأقصر. 4. العضو محمود حمدى أبو الخير، بشأن إنشاء مدرسة بقرية الغابات بمركز البلينا – محافظة سوهاج.

5. العضو أسامة محمد عبد العاطى، بشأن إدراج مدرسة أحمد كامل الثانوية المشتركة فى خطة الإنشاءات - مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية. 6. العضو هشام سعيد الجاهل، بشأن إدراج مناهج للصحة الأسرية ضمن المنظومة المتطورة للتعليم الثانوي.

7. العضو حامد جلال جهجه، بشأن إنشاء مبنى إداري ومقر للبنك الزراعي بقرية دمرو مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية. 8. العضو علاء سليمان، بشأن تجديد وتطوير وتشغيل مندوبية البنك الزراعي بقرية بنى غالب مركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

9. العضو علاء سليمان، بشأن إنشاء وحدات إسكان اجتماعي للمواطنين طبقا لشروط الاسكان الاجتماعي بمدينة ناصر الجديدة- محافظة أسيوط. 10. العضو ناصر عثمان محمد، بشأن استكمال توصيل الصرف الصحي بالقرى التابعة لمدينة البداري- محافظة أسيوط. 11. العضو أحمد حتة، بشأن بناء وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي فى منطقة الشوانى أرض الموقف بمركز مغاغة- محافظة المنيا.

12. العضو أحمد إسماعيل، بشأن تعلية قدرة خطوط شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي بمدينة ميدو التابعة لحى السلام أول- محافظة القاهرة. 13. العضو أحمد رمزى ناجى، بشأن توصيل الصرف الصحي بقرية ذات الكوم – منشأة القناطر – محافظة الجيزة.

14. العضو حسن المير، بشأن البدء فى مشروعات الصرف الصحي فى عزبة التسعين التابعة للوحدة المحلية بنقيطة- مركز المنصورة- محافظة الدقهلية. 15. العضو هشام سعيد الجاهل، بشأن إنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي بقرية التفتيش- الغابشة- مركز رشيد- محافظة البحيرة، على مساحة أرض تابعة لهيئة الأوقاف.

16. العضو يونس عبد الرازق، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لقرى الساحل البحري- مركز البرلس- محافظة كفر الشيخ.

17. العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي بداية من الطريق الزراعي وحتى مخرج الطريق الصحراوي.

18. العضو أحمد الشريف، بشأن إنشاء موقف سرفيس ومجمع خدمات ومركز تكنولوجي لمنطقة العامرية – محافظة الإسكندرية على قطعة أرض تابعة لمعهد البحوث الزراعية أو على قطعة أرض أخرى تابعة لوزارة الاتصالات.

19. العضو سامح فتحى حبيب، بشأن إعادة رفع كفاءة الطريق الذي يربط مدينة بسيون بالطريق الزراعي مصر إسكندرية – محافظة الغربية. 20. العضو سامية محمد توفيق، بشأن إنشاء كوبري أو سلم كهربائي أعلى رصيف محطة ركاب السكة الحديد بقرية محلة أبو على – التابعة لمركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية. 21. العضو محمد نجيب خالد، بشأن رصف طريق ترعة المراح زمام مركز الجمالية بدءً من الهيشة حتى ترعة السلام – محافظة الدقهلية.

22. العضو محمد نجيب خالد، بشأن تطوير العشوائيات بمدينة الجمالية – محافظة الدقهلية. 23. العضو ياسر منير عبد الجواد، بشأن إنشاء كوبري يربط بين منطقة القنطرة البيضاء، وبين مدينة كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ. 24. العضو محمد ثابت الجمال، بشأن إنشاء طريق دائري حول مدينة طامية – محافظة الفيوم. 25. العضو محمد طلبة، بشأن إنشاء موقف أجرة القنطرة شرق من وإلى الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية.

26. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن تحويل عيادة الجزام الكائنة بجوار مستشفى الحميات بحي السادات إلى مركز حضري – محافظة أسيوط. 27. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء مركز لفحص المقبلين على الزواج بقرية منقباد – مركز أسيوط – محافظة أسيوط. 28. العضو مجاهد نصار، بشأن إحلال وتجديد وتطوير مستشفى بهتيم المركزي – مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

29. العضو هانى مصطفى خضر، بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء وتجهيز مجمع عيادات شامل بمركز شبين الكوم – محافظة المنوفية. 30. العضو غادة كمال قنديل، بشأن إنشاء مبنى للإسعاف بالقرب من الطريق الإقليمي بمركز الباجور – محافظة المنوفية. 31. العضو أحمد حته، بشأن توفير الاعتماد المالي لإنشاء الجناح الخاص بمستشفى العدوة المركزي – محافظة المنيا.

32. العضو إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية العكور – مدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء. 33. العضو فاطمة سليم، بشأن تشغيل الوحدة الصحية بقرية أدريجه- مركز الواسطى- محافظة بنى سويف. 34. العضو سامى كامل، بشأن توريد وتركيب وحدة مناظير لأمراض الكلى بمستشفى بئر العبد المركزي- مركز ومدينة بئر العبد– محافظة شمال سيناء. 35. العضو بلال النحال، بشأن تطوير ورفع كفاءة مستشفى المحمودية المركزي واستغلال المساحات غير المستغلة- محافظة البحيرة.

36. العضو أميرة العادلى، بشأن مشروع ربط المستشفيات المصرية بقاعدة بيانات موحدة. 37. العضو فضية سالم، بشأن توفير جميع الأجهزة والأطباء المتخصصين للمركز الحضري مدينة نويبع- محافظة جنوب سيناء.