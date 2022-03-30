/689147/تداول-15734-طن-بضائع-و562-شاحنة-بمواني-البحر-الاحمر
شهدت مواني البحر الاحمر نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة 9 سفينة خلال اليوم.
دوت الخليج
حيث سجلت الهيئة بموانيها وصول 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 12 سفن ، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم.
التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات
واوضح مسئول بالهيئة يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.
وشملت حركة الصادرات تداول 1648 طن بضائع عامة ومتنوعة و 273 شاحنة و 7 ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 14086 طن بضائع عامة ومتنوعة 273 شاحنة و 58 ملاكي.
ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 100 شاحنة و 10 ملاكي
كما استقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 100 شاحنة و 10 ملاكي و السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 113 شاحنة و 46 ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 117 شاحنة و 1 ملاكي و السفينة امل بحمولة 90 شاحنة و 5 ملاكي.
ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء
كذلك استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء وعمان حيث تم استقبال 76 شاحنة بحمولة 239 طن بضائع عامة و 53 طن بضائع ترانزيت الي ليبيا و 2 ملاكي وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1648 طن بضائع عامة و 1 ملاكي .
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