/689145/في-السلامة-والصحة-المهنية-مياه-البحر-الاحمر-تحصل-على-الايزو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، حصولها على شهادة الايزو iso 45001/2018 للمره الاولي والخاصة بنظام السلامه والصحة المهنيه، حيث تتخذ الشركة جميع الاجراءات اللازمه لسلامه العاملين والمنشات، وكانت شركة مياه البحر الأحمر قد حصلت علي شهادة الأيزو 9001/2025 والخاص بنظام الإدارة للمره الثالثه.

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و أكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الاحمر ، أن الشركة تلتزم بسياسة الجودة وتحقيق جميع المعايير الخاصة بالجوده وفى مقدمتها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يحقق رضاء العملاء والتحسين المستمر فى مستوى الخدمات مع الالتزام بالقواعد واللوائح والقوانين المنظمه لذلك، موضحا أنه على تواصل كافة الإدارات والقطاعات بالشركة بالإضافة إلى تدريب العاملين لتحقيق سياسة الجوده.

نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع

في سياق أخر شهدت مواني البحر الاحمر نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة 9 سفينة خلال اليوم.

حيث سجلت الهيئة بموانيها وصول 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 12 سفن ، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم

وقال مسئول بالهيئة ان هناك تنسيق دائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ

حيث شملت حركة الصادرات تداول 1648 طن بضائع عامة ومتنوعة و 273 شاحنة و 7 ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 14086 طن بضائع عامة ومتنوعة 273 شاحنة و 58 ملاكي.

استقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 100 شاحنة

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 100 شاحنة و 10 ملاكي و السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 113 شاحنة و 46 ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 117 شاحنة و 1 ملاكي و السفينة امل بحمولة 90 شاحنة و 5 ملاكي.

استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء وعمان حيث تم استقبال 76 شاحنة بحمولة 239 طن بضائع عامة و 53 طن بضائع ترانزيت الي ليبيا و 2 ملاكي وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1648 طن بضائع عامة و 1 ملاكي .