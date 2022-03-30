عفاف شعيب تودع أخواها في مسجد السيدة زينب

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توقى أخو الفنانة عفاف شعيب، وسيتم اليوم 30 مارس الصلاة على جثمانه ودفنه خلال ساعات قليلة من الآن، حيث يتم استكمال كل الإجراءات القانونية والأوراق الرسمية المطلوبة للدفن.

دوت الخليج يرصد موعد ومكان الصلاة ودفن جثمان أخو الفنانة عفاف شعيب

عفاف شعيب تودع أخوها في مثواه الأخير

أُعلن عن موعد ومكان دفة أخو الفنانة عفاف شعيب، حيث سيتم الصلاة عليه عقب صلاة ظهر اليوم في مسجد السيدة نفيسة، ليتم دفنه عقب الصلاة في مدافن الأسرة، والذي أعلن عن الوفاة كان الفنان محمود عامر، حيث كتب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شقيق الفنانة الكبيرة عفاف شعيب في ذمة الله انا لله وإنا إليه راجعون والجنازة بعد صلاه الظهر في مسجد السيدة نفيسة البقاء لله والدوام لله خالص العزاء والمواساة ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

عفاف شعيب في مسلسل زي القمر

قدمت الفنانة عفاف شعيب مؤخرًا دور طفطف والدة البطلة في قصة واحد في المية، وهي واحدة من القصص المقدمة في مسلسل زي القمر، التي قُدمت ضمن قصص مسلسل زي القمر، وكان لديها بنتان، الأولى مصابة بالعمى والثانية أصغر منها ولديها عدد من المشكلات التي تلقي بجميعاها على أختها الأكبر، وتقوم الفنانة عفاف شعيب التي تجسد دور أمهن بالتوفيق بينهما، كما تمتص غضب كل منهن وتحسن التصرف في أمور البيت مع عجز الفتاة الكبرى، وإنشغال الصغيرة في دراستها وبعدها زواجها.

شاركت الفنانة عفاف شعيب في بطولة قصة واحد في المية، وقامت ببطولة هذه القصة الفنانة صبرين، إل جانب الفنانة الشابة بتول الحداد، تأليف داء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق.

آخر أعمال الفنانة عفاف شعيب في الدراما

ظهرت الفنانة عفاف شعيب في عدد من المسلسلات الناجحة خلال السنوات القليلة الماضية، منها مسلسل الكيف التي قدمت فيه دور تحية والدة باسم سمرة وآخرين عام 2016، مسلسل فوق السحاب التي قدمت فيه دور نعناعة، وهو من بطولة الفنان هاني سلامة، وتم تقديمه عام 2018، كما شاركت عفاف شعيب في مسلسل ختم النمر بدور أم عمر، وكان هذا المسلسل في سنة 2020.