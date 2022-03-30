بطلات مسلسل أبو العروسة 3 يتألقن في الحلقة الأخيرة.. تعرف على السبب

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سيتم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل أبو العروسة 3، اليوم 30 مارس، وهي الحلقة رقم 45، ومن المقرر أن نشهد بها أحداث مفرحة تختتم الموسم الثالث من المسلسل الإجتماعي صاحب الرواج الكبير والنجاح الأكبر بين الجمهور.

دوت الخليج يكشف لكم أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل أبو العروسة 3

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل أبو العروسة 3

تألق جميع أبطال مسلسل أبو العروسة 3 في الحلقة الأخيرة التي سيتم عرضها اليوم، على قناة DMC الفضائية، لما في الحلقة من أحداث مفرحة تشكل نهاية سعيدة للمسلسل، بعد كل ما حدث فيه من صراعات وخلافات وغيرها، حيث أن الحدث الأبرز خلال الحلقة كان حفل زفاف أكرم ومريم، اللذين يجسدهما الفنانين ميدو عادل ودينا هاشم، وهو الحدث الذي تضمن خلاله عدد من الأحداث الأخرى التي سنكشفها لكم تباعًا.

عبير تطلب يد جابر من عبد الحميد

من أوضح ما حدث في الحلقة الأخيرة في مسلسل أبو العروسة 3 أن عبير التي تقدم دورها الفنانة نرمين الفقي، طلبت يد جابر طليقها الذي يقدم دوره الفنان مدحت صالح، من صديقه بطل المسلسل عبد الحميد، وهو الشخصية التي يقدما الفنان سيد رجب، وأجتمع الزوجان مرة ثانية، ليتزامن عودتهما لبعضهما مع زواج ابنتهما الوحيدة مريم، بعد سلسلة متتالية من الخلافات المريرة بينهما.

مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

يقدم مسلسل أبو العروسة نموذجح لحياة أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة، الأب موظف خرج على المعاش قريبًا، والأم تبعته بعد أشهر قليلة، ويوضح المسلسل خلال أجزاءه الـ3 الخلافات التي تحدث بين الأجيال وبعضها رغم أنهم يجتمعون في نفس البيت ونفس البيئة المحيطة، كما يوضح مسلسل أو العروسة أهمية التماسك الأسري رغم أي اختلافات بين أفرادها، وكيف يحتوي الأب والأم أي أزمات ومواقف صعبة يتعرض لها الأبناء لدعمهم.

يقوم ببطولة مسلسل أبو العروسة 3 عدد من النجوم والفنانين، ومنهم: سيد رجب، سوسن بدر، محمد حاتم، مدحت صالح، نميرن الفقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، خالد كمال، رانيا فريد شوقي وغيرهم من النجوم الكبار والفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.