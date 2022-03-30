أبو الغيط يلتقي الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج العربية على هامش...

إلتقى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالسيد نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها الثامنة التي تحتضنها مدينة دبي يومي 29 و 30 مارس الجاري.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن السيد الأمين العام أشاد في بداية اللقاء بالدور الذي يلعبه مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التعاون بين دول المنطقة، وأثنى على مستوى التعاون بين المنظمتين.

و أفاد المصدر أن اللقاء تناول مستجدات جهود حلحلة الحرب اليمنية التي أدى استمرارها الى مأساة انسانية حقيقية، إذ استنزفت طاقات طرفي النزاع، و أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لأمن المنطقة، و قد أكد الطرفان على أهمية حث اليمنيين على العودة إلى طاولة المفاوضات و إعادة بعث مسار الحوار للتوصل لحل سياسي ينهي الازمة، منبهين ان الحرب - في حال عدم إيجاد حل لوقفها- ستستمر لسنوات أخرى قادمة يخسر فيها الجميع . وفي هذا الصدد أطلع السيد نايف الحجرف ابو الغيط على مضمون مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج لدعوة الأطراف اليمنية للحوار المقرر عقده في مقر أمانة مجلس التعاون بالرياض.

وأضاف المصدر ان اللقاء تناول القضية الفلسطينية و سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني. كما تناول ملفات المنطقة وتطورات الأوضاع الإقليمية وتاثيرات الازمة الاوكرانية على مجمل الأوضاع العالمية.