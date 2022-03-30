الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بترقية الشهيد محمد بركات لرتبة عقيد

نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزير الداخلية رقم 522 سنة 2022، بشأن ترقية الشهيد محمد حسان بركات الضابط بقطاع الأمن المركزى سابقًا لرتبة عقيد.

جاء ذلك القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 109 سنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 924 بتاريخ 21 فبراير 2022، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

الشهيد محمد حسان بركات استشهد أثناء مداهمته بؤرة إجرامية، شديدة الخطورة، نتج عنها مصرع 9 من العناصر الإجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالدقهلية.