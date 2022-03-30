السفيرة منى عمر فى «زووم Arica»: أوضاع المرأة الإفريقية شهدت طفرة كبيرة

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية المصرى للشؤون الإفريقية سابقا، إنها زارت جميع الدول الإفريقية ما عدا دولتين، وخدمت فى جنوب إفريقيا مرتين وأول دبلوماسية مصرية تصل إلى جنوب إفريقيا.





شددت السفيرة، خلال لقائها فى برنامج "زووم Arica" الذى تقدمه الإعلامية سالى عاطف على قناة "CBC"، على ضرورة التعلم من تجربة رواندا عملية بناء الإنسان، وقالت بإن المرأة لم تأخذ حقها فى جميع دول العالم وليس فقط إفريقيا التى يوجد فيها تجارب كبيرة لدعم المرأة، موضحة أنها شهدت ولادة دولة جنوب إفريقيا وإنها كانت تجربة بالنسبة لها.

أكدت أن المرأة تولت كل المناصب فى إفريقيا بداية من رئيس الدولة ووزيرة الدفاع وغير ذلك، موضحة أن هناك طفرة كبيرة بالنسبة لوضع المرأة، موضحة أن مصر الآن فى مرحلة لم نشهد مثلها من قبل فيما يتعلق بأوضاع المرأة، مشيرة إلى وجود إنجازات كثيرة وتحول جذرى فى دعم المرأة المصرية فى مجلس الدولة والبرلمان والحكومة وغيرها.

حول انتخابها كعضو فى أول تشكيل للمنتدى الدائم للمنحدرين من أصل إفريقى بالأمم المتحدة، ذكرت أن هذا المنتدى يدعم الأفارقة ليس فقط فى القارة الإفريقية لكن فى جميع دول العالم.