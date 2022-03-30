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شددت السفيرة، خلال لقائها فى برنامج "زووم Arica" الذى تقدمه الإعلامية سالى عاطف على قناة "CBC"، على ضرورة التعلم من تجربة رواندا عملية بناء الإنسان، وقالت بإن المرأة لم تأخذ حقها فى جميع دول العالم وليس فقط إفريقيا التى يوجد فيها تجارب كبيرة لدعم المرأة، موضحة أنها شهدت ولادة دولة جنوب إفريقيا وإنها كانت تجربة بالنسبة لها.
أكدت أن المرأة تولت كل المناصب فى إفريقيا بداية من رئيس الدولة ووزيرة الدفاع وغير ذلك، موضحة أن هناك طفرة كبيرة بالنسبة لوضع المرأة، موضحة أن مصر الآن فى مرحلة لم نشهد مثلها من قبل فيما يتعلق بأوضاع المرأة، مشيرة إلى وجود إنجازات كثيرة وتحول جذرى فى دعم المرأة المصرية فى مجلس الدولة والبرلمان والحكومة وغيرها.
حول انتخابها كعضو فى أول تشكيل للمنتدى الدائم للمنحدرين من أصل إفريقى بالأمم المتحدة، ذكرت أن هذا المنتدى يدعم الأفارقة ليس فقط فى القارة الإفريقية لكن فى جميع دول العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفيرة منى عمر فى «زووم Arica»: أوضاع المرأة الإفريقية شهدت طفرة كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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