جاكيت فى الحر.. نصائح مهمة من الأرصاد بشأن خدعة الطقس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس، نظرا لاستمرار التقلبات الجوية حتى أعياد شم النسيم، حيث نشهد استقرار فى الأحوال الجوية وتكون درجات الحرارة الصغرى والكبرى متقاربة.





وأوضحت الهيئة، أنه يمكن تخفيف ملابسنا عقب شم النسيم، محذرة من الانخداع فى الطقس الحار نهارًا وتخفيف الملابس، مطالبة باصطحاب جاكيت لارتدائه ليلًا.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة سيكون يوم السبت المقبل، والذى تصل درجة الحرارة العظمى خلاله لـ 36 درجة مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة نهارًا باردة ليلا، مع وجود بعض الأتربة العالقة اعتبارًا من الجمعة المقبلة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى وشمال الصعيد، ويكون الطقس دافئا على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على جميع الأنحاء.

وأكد الخبراء أنه من المتوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع وجود نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 27 13

الإسكندرية 23 12

وادى النطرون 25 12

طنطا 25 13

شبين الكوم 26 13

دمنهور 24 12

بلطيم 21 10

مطروح 22 10

السلوم 23 09

سيوة 27 09

بورسعيد 22 14

دمياط 21 13

الزقازيق 27 13

المنصورة 24 12

الإسماعيلية 26 10

السويس 25 12

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 12

نخل 26 03

نويبع 28 15

طابا 26 14

كاترين 24 05

الطور 25 14

شرم الشيخ 31 18

الغردقة 29 14

مرسى علم 28 15

الفيوم 27 12

بنى سويف 28 12

المنيا 28 11

أسيوط 29 12

سوهاج 30 11

قنا 32 12

الأقصر 35 13

أسوان 35 15

إدفو 36 15

أبوسمبل 34 15

الوادى الجديد 35 12

حلايب 26 18

شلاتين 30 15