عاجل- خطة مترو الأنفاق فى شهر رمضان (تعديل المواعيد)

جدة - نرمين السيد - وأصدر المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام الشهر الكريم مع الاستمرار فى مد ساعات التشغيل بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة، والخط الثانى شبرا الخيمة - المنيب.

مواعيد عمل المترو فى رمضان

عدلت الشركة جدول التشغيل اليومى للقطارات خلال أيام شهر رمضان، إذ أعلنت مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية لتبدأ من الساعة 5:15 ص طوال العام ومواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول والثانى على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:18 ص، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 ص، وللخط الثانى من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:40 ص، إذ يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة انور السادات الساعة 1 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 ص، حيث تم زيادة عدد الرحلات بالخطين الأول والثانى بـإجمالى عدد رحلات تقدر بـ(1120) رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى (510) رحلات، وعدد رحلات الخط الثانى ما بين محطتى شبرا الخيمة - المنيب إلى (610) رحلات.

وشملت الاستعدادات أيضا تكثيف تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة بالخطوط الثلاثة تحسبا لحدوث أى حالات إغماء أو أى حالات مرضية مفاجئة، إذ تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجانى لجميع مستخدمى مترو الأنفاق من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة، أيضا تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، إضافة إلى أن هناك تنسيق كامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أى مخالفات أو كل أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور.

ويأتى ذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم، وأن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخطوط الثلاثة وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله.

كما تستمر الشركة فى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والتى يتم العمل بها داخل محطات وقطارات الخط الأول والثانى للمترو من خلال الإنتهاء من تطعيم جميع العاملين بالشركة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء أكشاك تلقى لقاح كورونا لجميع المواطنين داخل المحطات الرئيسية التبادلية وعدد من محطات الخط الأول والثانى.

وتشكل الشركة مجموعات عمل للتأكد من تطهير وتعقيم جميع المحطات وجميع الأماكن التلامسية مع الركاب مثل منافذ صرف التذاكر وبوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية وأيضا مقاعد إنتظار الركاب على الأرصفة، وغسيل وتطهير وتعقيم جميع القطارات بالخط الأول والثانى بعد إنتهاء التشغيل داخل ورش الصيانة، مع الاستمرار فى إذاعة تنويهات إعلامية لتعليمات وزارة الصحة من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات عن التعريف بفيروس كورونا وكيفية الوقاية وضرورة ارتداء الكمامة حفاظا على سلامة الراكب ومن حوله.

كما يتم توفير كمامات طبية معتمدة من وزارة الصحة داخل جميع منافذ صرف التذاكر بالخط الأول والثانى وبأسعار مناسبة، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لمتابعة حركة الركاب والتأكد من إلتزام جميع الركاب بإرتداء الكمامة وتوقيع غرامات فورية بقيمة خمسون جنيها على المخالف وتحرير محاضر للممتنعين عن دفع قيمة الغرامة المقررة، بالاضافة إلى زيادة منافذ صرف التذاكر لتقليل التكدس على شبابيك التذاكر وإستمرار الدفع بعدد من القطارات الإضافية لتقليل الزحام بالمحطات أوقات الذروة.

وإلتزاما من الشركة لما أكد عليه وزير النقل بضرورة الاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمر للعاملين والمهندسين باعتبار العنصر البشرى من أهم عوامل نجاح المنظومة، مشيدا بمجهودات العاملين بالشركة خلال الفترة الماضية الذين حافظوا على إستمرار الخدمات المميزة التى يتم تقديمها لجمهور الركاب وخاصة فى ظل الموجات الجديدة لجائحة كورونا.

وأكد وزير النقل ضرورة وضع خطة شاملة للتطوير الشامل للشركة بما يمكنها من الحصول على عقود جديدة لإدارة وتشغيل وصيانة خطوط الجر الكهربائى الجديدة والجارى إنشاؤها، إذ تعهدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع العاملين بها من مهندسين وفنيين وعمال على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور من خلال تطوير نظامى التشغيل والصيانة واليوم أوفت الشركة بعهودها لوزارة النقل، وأتمت الحصول على 9 شهادات دولية شهادة الجودة للتحكم المركزى، وشهادتى الجودة والسلامة لمركز تدريب شبرا الخيمة وشهادتى الجودة والسلامة لمركز تدريب سراى القبة وشهادتى الجودة والسلامة لورش شبرا الخيمة، وشهادتى الجودة والسلامة لورش طره البلد، إذ اجتازت الشركة وبإشراف المهندس على الفضالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفنى والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة أعمال المراجعة الخارجية على نظامى السلامة والجودة للتوافق مع متطلبات نظامى الأيزو الدوليين 2015:9001 الخاص بإدارة الجودة و2018:45001 الخاص بإدارة السلامة والصحة المهنية وستواصل الشركة حصد المزيد من الشهادات الدولية فى نظم الإدارة.

وأكد أحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمى للشركة أنه منذ تولى المهندس كامل الوزير وزير النقل وهناك طفرة فى الخدمة المقدمة للمواطنين وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب، مناشدا جمهور الركاب بالتواصل مع الشركة عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمى للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقى كل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لاستقبال كل الشكاوى المتعلقة بكل الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط مؤكدين على أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.