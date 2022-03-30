مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة السودانى بقصر الاتحادية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أقيمت مراسم استقبال رسمية، للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى بقصر الاتحادية الرئاسى.



جدة - نرمين السيد - أقيمت مراسم استقبال رسمية، للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى بقصر الاتحادية الرئاسى. واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، فى مطار القاهرة الدولى.

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