عاجل- القوات المسلحة تهنئ الرئيس بشهر رمضان: مستمرون فى البذل تحت قيادتكم

جدة - نرمين السيد - بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1443هــ .





وجاء فى البرقية: الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم داعياً الله العلى القدير أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى وكافة الشعوب العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات. ومع استقبال هذا الشهر الكريم الذى يتجلى فيه أعظم آيات الترابط والاصطفاف تحت راية الوطن فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون لسيادتكم على استمرار البذل والعطاء تحت قيادتكم الوطنية الصادقة، أوفياء للمهام والمسؤوليات التى توكل إليهم، متمسكين بالقيم والمبادئ السامية التى دعا إليها هذا الشهر الكريم لتظل القوات المسلحة حصناً يصون الوطن ويدافع عن مقدرات شعبه العظيم. حفظكم الله وأيدكم لما فيه الخير لمصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة. وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذلك أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1443هــ . كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين، وكذلك أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

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