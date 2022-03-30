وزير التعليم العالى يستقبل وفد كلية الأطباء والجراحين الملكية بجلاسكو

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وفد كلية الأطباء والجراحين الملكية بجلاسكو الأسكتلندية، برئاسة آندى إدواردز عميد كلية جراحة الأسنان بالكلية الملكية للأطباء والجراحين، وحضور فيونا وينترمدير التعليم الطبى للأطباء والجراحين، والدكتور محمد الشناوى محمد الشناوى مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية.





كما حضر اللقاء د.أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أشرف أيوب أستاذ واستشارى جراحة الفم والوجه والفكين بالكلية الملكية للجراحين، لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى مجال التعليم الطبى المهنى، وذلك بمقر الوزارة.

ورحب الوزير بوفد الكلية الملكية للجراحين، مشيدا بالعلاقات الثنائية والجهود التى تبذلها الكلية الملكية للجراحين فى المجال الطبى، وتعاونها المتواصل والمستمر مع الوزارة.

وثمن وزير التعليم العالى والبحث العلمى جهود الكلية الملكية للجراحين بمصر، والتى تعكس مدى الالتزام بتعزيز مبدأ الشراكة والمسؤولية المجتمعية، معربا عن تطلعه لتوسيع فرص التعاون مع الكلية، فى إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبى المهنى، مشيرا إلى أن الارتقاء بالعملية التدريبية للأطباء يساهم فى سد الفجوة بين التعليم الجامعى وسوق العمل.

وتناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون مع الكلية الملكية للأطباء والجراحين، بهدف إتاحة فرص للتدريب بالمجالات المختلفة، والتعليم الطبى المهنى المستمر للأطباء، مما يتيح تطبيق المعايير العالمية فى منح الشهادات الطبية (الزمالة)، على أن يبدأ هذا التعاون فى تخصصات الأسنان والرمد.

وخلال الاجتماع استعرض د.حسين فريد بكلية الهندسة جامعة عين شمس رؤية الوزارة فى إنشاء فرع كلية الملكية للجراحين بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار مستشفى العاصمة، بإجمالى مساحة مقترحة حوالى 13 ألف متر مربع.

وأعرب وفد الكلية الملكية عن سعادته لزيارة مصر، مشيدين بما تشهده مؤسسات التعليم العالى المصرية من تطور علمى، مؤكدين حرصهم على إنشاء فرع للكلية الملكية فى مصر، مشيدين برؤية الوزارة فى إنشاء فرع الكلية على طراز الكلية الملكية للجراحين البريطانى.

كما ثمن وفد الكلية الملكية التعاون العلمى المشترك الذى يعكس عمق العلاقات المصرية البريطانية، وتشجيع التعاون الثنائى مع مصر من خلال التعاون العلمى وتبادل الخبرات.