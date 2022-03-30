تبدأ 21 مايو.. «التعليم» تعلن عدد المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية بكل نوعياتها (صناعى - زراعى - تجارى - فندقى) على مستوى الجمهورية وذلك للدور الأول للعام الدراسى 2021 - 2022.





ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 21 مايو 2022، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 28 مايو 2022، على أن يتم البدء فى أعمال تقدير الدرجات اعتبارا من يوم السبت الموافق 2022/6/24.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 2022 حوالى 800 ألف طالب تقريبا بكل النوعيات (صناعى - زراعى - تجارى - فندقى - تعليم وتدريب مزدوج) بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغت عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالى (3100) لجنة امتحانية تقريبا.

وبالنسبة للمدارس التى تطبق البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات المهنية، أوضحت الوزارة أنه سيتم تخريج هذا العام أولى دفعات طلاب المدارس التى تطبق البرامج المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية للعام الدراسى 2021/2022 والبالغ عددهم (23) ألف طالب وطالبة.