تصريحات الرئيس السيسى عن أمن الخليج تتصدر عناوين الصحف الكويتية

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأربعاء تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول العلاقات المصرية القطرية وتأكيده لوزير خارجية قطر أن أمن الخليج مرتبط بالأمن المصرى، فيما ثمن وزير الخارجية القطرى دور مصر المحورى بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربى.





فى صحيفة (الأنباء) الكويتية، وتحت عنوان "السيسى لوزير خارجية قطر: أمن الخليج مرتبط بالأمن المصرى" كتبت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد أن ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى، مشيدًا بالدور المهم الذى تقوم به دولة قطر فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية.

وثمن وزير الخارجية القطرى دور مصر المحورى بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربى، مشيدًا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربى المشترك.

وفى صحيفة (الجريدة) الكويتية وتحت عنوان "السيسى يشيد بدور الدوحة فى مواجهة التحديات" ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أشاد بدور قطر فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية، مؤكدًا ارتباط أمن دول الخليج العربية بالأمن القومى المصرى.

وتحت عنوان "مصر وقطر: العلاقات عادت إلى وضعها الطبيعى وأصلها المتين" أشارت صحيفة (السياسة) الكويتية إلى أن وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره القطرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن ثمنا المستوى الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعودتها إلى وضعها الطبيعى وأصلها المتين، وأكدا فى مؤتمر صحفى مشترك بالقاهرة تطلعهما لتعزيز العلاقات بين البلدين فى إطار الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كافة.

وأوضحت الصحيفة أن الجانبين أشادا - فى بيان مشترك، عقب اجتماعهما بالقاهرة - بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن (بيان العلا) واستكمالها لأعمالها فى أجواء سادتها المهنية والروح الأخوية، وأعلنا تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيرى الخارجية بالبلدين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق فى المجالات كافة.