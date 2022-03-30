/689141/السادات-يدعو-إلى-مضاعفة-المبادرات-المجتمعية-لمواجهة-إرتفاع-الأسعار-ودعم-قطاع-السياحة

دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة المصرية إلى مضاعفة الجهود التي تبذلها للسيطرة على إرتفاع الأسعار الذى أصبح عبئا ومعاناة كبيرة تواجهها الأسر المصرية هذه الآونة، مطالبا بضرورة زيادة إنتاجية كافة قطاعات المنتجات الغذائية الرئيسية والتوسع فى طرح السلع بأسعار مخفضة من خلال المنافذ التسويقية الثابتة والمتحركة إلى جانب إعادة النظر فى مسألة الدعم العينى للأسر الأكثر إحتياجا من خلال البطاقات التموينية فضلا عن ضرورة مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الحكومة فى التخفيف من حدة الأزمة من خلال المبادرات والمسئولية المجتمعية الفعالة .

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على جانب آخر دعا السادات، الحكومة إلى إتخاذ مزيد من القرارات والاجراءات لدعم قطاع السياحة الذى تأثر بشكل كبير حيث لم يكد يستعيد نشاطه وعافيته مؤقتا بعد أزمة كورونا مؤخرا حتى دخل على خط التأثر المباشر والسريع بالحرب ما بين روسيا وأوكرانيا حيث يمثل السياح الروس والأوكران نسبة كبيرة من دخل قطاع السياحة ومورد أساسى فى رواج القطاع السياحى فى مصر .

السادات يدعو إلى مضاعفة المبادرات المجتمعية لمواجهة إرتفاع الأسعار ودعم قطاع السياحة

أكد السادات، على ضرورة إستمرار الحكومة فى عمليات المراقبة للأسعار وضبط الأسواق حيث يستغل بعض من ضعاف النفوس الأزمة الحالية لتحقيق مكاسب وأرباح مستغلين موجة الغلاء العالمية ولا شك أن المواطن ليس أمامه سوى الدولة ومؤسساتها المعنية لمواجهة وردع هؤلاء.

وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية: علينا آلا نثقل كاهل الأسر المصرية بما لا يتحملوه فى ظل هذه الظروف الإقتصادية والإجتماعية الصعبة .