/689138/القوي-العاملة-تعيين-2711-منهم-33-قادرون- باختلاف-بالمنوفية

أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، علي قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2711 شاباً، من بينهم 33 " قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

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ويأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بالإضافة إلي تسجيل 5921 شابا باحثاً عن العمل .

تعيين 2711 منهم 33 "قادرون باختلاف" بالمنوفية

وأوضح سعفان، أن المديرية استخرجت 2842 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة، بالإضافة إلي صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت فى 7 منح مولود جديد بإجمالي 14 ألف جنيه، و منحتى زواج لعاملين بإجمالى 6 آلاف جنيه، وصرف 2000 جنيه رعاية صحية للعمال من المسجلين بالمديرية.

ومن جانبه، أوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره للوزير -عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي ، إلى أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1032 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 139 محضر لمنشآت مخالفة للقانون ، وإعطاء مهلة قانونية 212 منشأة.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 423 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 271 محضراً للمنشآت المخالفة، ومنح 55 ترخيص لمنشأة.