فريق مسار إجباري يدعم أطفال السرطان

نشر مغني فرقة مسار إجباري هاني الدقاق صورة له مع باقي عازفي الفرقة وهم أمام مستشفى 57357، التي تقدم علاج للأطفال مصابي السرطان مجانًا، وأنهالت عليهم تعليقات المعجبين بهم وكم يحبينهم.

دوت الخليج يرصد لكم دعم هاني الدقاق وفرقة مسار إجباري لمرضى السرطان ومستشفى 57357

فريق مسار إجباري أمام مستشفى 57357

نشر مغني فرقة مسار إجباري هاني الدقاق صورة لكل أعضاء الفريق من أمام مستشفى سرطان الأطفال 57357، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وأكتفى بالصورة ولم يعلق عليها إلا بهاشتاج اسم الفريق مسار إجباري، بما في ذلك من دعم لهذه المستشفى الخيري الذي يساند ويعالج أطفال مرض السرطان بالمجان، وتشجيع لكل محبي فريق مسار إجباري ومتابعي حساب هاني الدقاق على موقع الإنستجرام، على دعم هذا المستشفى بكل الطرق الممكنة.

تعليقات الجمهور على صورة فريق مسار إجباري

جاءت التعليقات كلها على صورة فريق مسار إجباري تعبر عن مدى حب الجمهور لهم، وتشوقهم لحفلات جديدة يستمتعون فيها بموسيقاهم وأغانيهم مباشرة على أرض الواقع، فمنهم من قال: "نفسيتي محتاجه حفله منكو وفي اسرع وقت لو سمحتوا"، وأخرى كتبت: "ياريت يبقى فيه كل الحفلات ى بقا بعد ما اخلص ثانويه عامه عشان نفسى احضر حفله بجد بجد"، غير تعليقات الحب والإعجاب بهم على شاكلة "بحبكم نفر نفر"، و"يخواتى على الحلاوه".

هاني الدقاق في أول أغنية راب له

أعلن الفنان هاني الدقاق قريبًا عن تقديمه لأغنية راب لأول مرة، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وهي تحمل اسم مش فارقة، وهي من غناء هاني الدقاق وهو العازف على الجيتار أيضًا، كلمات وموسيقى كريتك، والفيديو كليب من شركة CNL، وعلق الجمهور المتابع لهاني الدقاق على الإنستجرام، أنهم متشوقون لهذه الأغنية الجديدة، وهذا اللون المختلف الذي يقدمه الدقاق لأول مرة.

مسار إجباري يقدم أغنية أقوى حب في عيد الأم

احتفلت فرقة مسار إجباري الموسيقية بعيد الأم من خلال أغنية قدموها تحمل اسم أقوى حب، كدعاية ل‘حدى الشركات الكبرى، ونشر هاني الدقاق الكليب الكامل لها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها: "لكل أم سواء موجوده معانا او فارقتنا ، حتفضلي عايشه جوانا".