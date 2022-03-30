/689134/موعد-مباراة-الزمالك-أمام-بيراميدز-فى-الدوري-المصري

يستعد فريق الزمالك لمباراته القادمة أمام نظيره بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

شيكابالا

وتحدث البعض حول العلاقة الغير جيده التي تجمع شيكابالا بمديره الفني جيسفالدو فيريرا، إستناداً لتصريحات فيريرا في ولايته الأولى مع الزمالك بأنه ليس في إحتياج فني للاعب.

ولكن كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ دوت الخليج بأن شيكابالا كان يعاني من إصابة خلال الفترة الأخيرة ويخضع لفترة تأهيل، وأي أحاديث حول إعتزال شيكابالا أو عدم إقتناع فيريرا به هو عاري عن الصحة تماماً.

مؤكداً أن فيريرا يتابع حالة شيكابالا الطبية للإعتماد عليه خلال الفترة القادمة، وأنه تحدث معه كقائد للفريق حول أهميته للم شمل اللاعبين مرة أخرى للمنافسة على بطولتي الدوري والكأس، نافياً كل ما تردد حول إعتزال اللاعب بنهاية الموسم.

ونفس الأمر لأيمن حفني الذي يثق البرتغال في قدرات اللاعب الفنية، خاصة أنه كان أهم أسلحته خلال ولايته الاولي، وأعطى له الثقة خلال التدريبات الأخيرة ويقوم بتجهيزه للمشاركة بالمباريات القادمة.

استمرار صراع مرتضى منصور والخطيب

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات عضوة الزمالك وزوجها في الأيام السابقة، وعلى بيان النادي الأهلي أمس حول القضايا المرفوعه ضده.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الخاص بتقديم رضا هيكل لاعب فريق الطائرة بالنادي، والذي خرج في السابق إلى بغاريا في اللجنة المؤقته السابقه.

وأعلن مرتضى منصور في وقت سابق على بعض الضواباط التي يجب إلتزام أعضاء نادي الزمالك بها في حضوره داخل النادي، والتي جاءت بالرفض من البعض والتأيد من الأخر.