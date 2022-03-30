/689139/الرئيس-السيسى-يستقبل-الفريق-عبدالفتاح-البرهان-فى-مطار-القاهرة

أستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإربعاء، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

دوت الخليج

الرئيس السيسى يستقبل الفريق عبدالفتاح البرهان فى مطار القاهرة

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي، استقبل أمس، تيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب، أنا باولا وزير الشباب والرياضة الأنجولية، والسفير نيلسون مانويل السفير الأنجولي بالقاهرة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس جواو لورينزو، موضحا الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها أنجولا في مختلف المجالات، خاصة التبادل التجاري والاستثمار، إلى جانب التعاون الأمني والعسكري المشترك، إضافة على صعيد التعاون الفني وبناء القدرات.

كما لفت الرئيس السيسي، إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنجولي، والرئيس لورينزو شخصيا، فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية.

وقال وزير خارجية جمهورية أنجولا، انه تشرف بلقاء الرئيس السيسي، ناقلاً له رسالة خطية من أخيه الرئيس الأنجولي، والتي أكد فيها تطلع بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة رسمياً وشعبياً، خاصةً في المجالين الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن الإشادة بالدور الفاعل للسيد الرئيس في معالجة القضايا الأفريقية، لاسيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها، مع التأكيد على تطلع أنجولا للعمل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر الجهود الأفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات العمل الأفريقي المشترك، خاصةً على صعيد الاتحاد الأفريقي.