مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة السودانى بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك بقصر الاتحادية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

ووصل الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني إلى القاهرة في زيارة رسمية، وكان فى استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي.