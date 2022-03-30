القوي العاملة :تعيين 2711 منهم 33 ”قادرون باختلاف ” بالمنوفية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2711 شاباً ، من بينهم 33 " قادرون باختلاف" ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5921 شابا باحثاً عن العمل .

وأشار الوزير إلى أن المديرية استخرجت 2842 شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة ، فضلاً عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت فى 7 منح مولود جديد بإجمالي 14 ألف جنيه ، و منحتى زواج لعاملين بإجمالى 6 آلاف جنيه ، وصرف 2000 جنيه رعاية صحية للعمال من المسجلين بالمديرية .

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره للوزير -عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي ، إلى أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1032 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 139 محضر لمنشآت مخالفة للقانون ، وإعطاء مهلة قانونية 212 منشأة ، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 423 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 271 محضراً للمنشآت المخالفة ، ومنح 55 ترخيص لمنشأة .