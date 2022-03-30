وزير الرى: العام الحالى فرصة ذهبية لإبراز تحديات المياه على المستوى الدولى

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى "افتراضيا" فى جلسة "تحلية المياه.. منهجيات محلية لإدارة المياه والتعامل مع المناخ" والمنعقدة ضمن فعاليات إسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وأشار الدكتور عبد العاطى فى كلمته أمام الجلسة إلى أهمية تسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصا الهدف السادس المعنى بقطاع المياه مع التأكيد على أهميه تعزيز التكامل بين ملفى المياه والمناخ، خصوصا أن ظاهرة التغيرات المناخية أصبحت واقعا نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المياه، مشيرا لتأثير المناخ المتزايد على بعض المناطق حول العالم، حيث أشار تقرير البنك الدولى أن بعض الدول قد تفقد 14 % من ناتجها القومى بحلول عام 2050 نتيجة التغيرات المناخية وما ينتج عنها من ضغوط على المياه.

وأضاف وزير الموارد المائية والرى أن العام الحالى يمثل فرصة ذهبية لإبراز تحديات المياه على المستوى الدولى وعلاقتها بتغير المناخ، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين المجهودات المبذولة من مختلف المنظمات التابعة للأمم المتحدة فى قطاع المياه، مشيرا لأسبوع القاهرة للمياه والذى تنظمه الوزارة بشكل سنوى منذ عام 2018 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما تستضيف مصر فى شهر نوفمبر المقبل "مؤتمر المناخ" COP27، والذى سيتم فيه التركيز على التحديات الإفريقية فى مجال المياه، وتأثير التغيرات المناخية على المياه، كما يتم بالتنسيق مع العديد من الدول والمنظمات الدولية تنظيم "جناح للمياه" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ ليشمل كل الأحداث المعنية بالمياه، وبما يحقق الهدف المنشود نحو زياده التعاون بين الدول، والعمل على توفير التمويل اللازم فى مجال المياه، وتحقيق التكامل بين كل المبادرات المعنية بالمياه، كما سيتم العمل على إستكمال "حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التى تعانى من الندرة المائية" والذى بدأ خلال إسبوع القاهرة الرابع للمياه، تمهيدا لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده فى نيويورك عام 2023، وبما يضمن توصيل رسائل الدول الإفريقية الى العالم.

وأكد الدكتور عبد العاطى ضرورة وضع خطط وسياسات وطنية بدول العالم، وتقييم الخطط الوطنية الحالية، وزياده الوعى ورفع القدرات فى مجال التغيرات المناخية بمختلف الدول، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمياه، مشيرا أن مصر تعمل على إدماج قضايا المياه ضمن الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع المناخ.

كما أضاف أنه وفى إطار العمل على مواجهة التحديات التى تواجه قطاع المياه.. فقد وضعت الدولة المصرية الخطة القومية للموارد المائية 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار، ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، وتأهيل المساقى، والتحول لنظم الرى الحديث، والتوسع فى إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، ولمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، فقد تم تنفيذ 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل الى 210 كيلو متر وجار العمل فى 50 كيلو متر أخرى.