عاجل- كثافات مرورية بمحاور الإسكندرية وإغلاق للطرق (صور)

جدة - نرمين السيد - وتم وضع خطة من الإدارة العامة لمرور الإسكندرية بإشراف اللواء حسام كمال وبناءً على توجيهات اللواء محمود أبوعمرة مساعد أول الوزير مدير أمن الإسكندرية لنشر الخدمات المرورية على مداخل ومخارج الطرق حتى انقشاع الشبورة وتسير الحركة المرورية بكل محاور الإسكندرية والطرق المؤدية للمحافظات المجاورة والصحرواى والزراعى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين. باشر الخطة العميد محمود فاروق وكيل الإدارة العامة لمرور الإسكندرية، والقيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لاستعاب اكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

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