عاجل- القوى العاملة تعلن حاجتها إلى موظفين بالدولة (رابط التقديم)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، حاجتها إلى موظفين من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلى العاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن الدورة النقابية 2022 / 2026، نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلى للمشاركة.





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