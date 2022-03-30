استرداد أكثر من 4.6 مليون متر ضمن الموجة الـ19 لإزالة التعديات على الأراضى

جدة - نرمين السيد - تلقى محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والتى انطلقت فى 19 يناير الماضى، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها.





وأشار محمود شعراوى إلى أن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت فى المرحلة الثالثة من الموجة 19 والتى استمرت فى الفترة من 6 الى 26 مارس الجارى فى استرداد 5196 فدان زراعة بعد إزالة 1036 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وإزالة 9574 مبنى مخالف على مساحة مليون و617 ألف متر مربع، إضافة إلى استرداد 308 آلاف متر مربع بعد إزالة 1144 حالة تعدى على أراضى زراعية خاصة.

وأشاد محمود شعراوى بالجهود التى قام بها السادة المحافظين وجميع قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون وكل الأجهزة المعنية خلال الموجة 19، والتى نجحت من خلالها الدولة فى استرداد 15 ألفا و938 فدان أراضى زراعية بعد إزالة 2798 حالة تعد، وكذا 4 ملايين 649 ألف متر مربع أراضى أملاك دولة تم التعدى عليها بالبناء بإجمالى 24 ألفا و783 مبنى، كما تم استرداد 917 ألفا و185 متر مربع بعد إزالة 2768 حالة تعد على أراضى زراعية خاصة، موضحا أن الموجة التاسعة عشر بدأت فى 19 يناير الماضى وانتهت فى 26 مارس الجارى.

وثمن وزير التنمية المحلية الجهود التى قام بها المحافظون والقيادات التنفيذية وكل الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المراحل الثلاث من الموجة الـ19 وأيضا الموجات السابقة لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مطالبا جميع المحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية لعدم السماح بأى تعديات وسرعة إستغلال تلك الأراضى المستردة فى الموجة الـ19.

وأوضح شعراوى إن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقى الجهات والوزارت المعنية بالدولة لإزالة كل التعديات على أراضى الدولة حتى تحقيق المستهدف منها وإزالة التعديات والمخالفات عل نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية، مشددا على عدم التهاون فى إزالة أية تعديات على أراضى الدولة، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظا على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجية رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أى تجاوز ضد ممتلكات الدولة.

وقال محمود شعراوى إن هناك تنسيقا مع لجنة استراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الإستراتيجية وباقى الوزارات المعنية لإزالة أية تعديات يتم رصدها، والتصدى بكل حزم لكل أشكال التعديات على أرض المحافظات وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح بأى مخالفات جديدة.

وأضاف شعراوى أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، لافتا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات فى جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أى معوقات تعترض عملية التنفيذ.